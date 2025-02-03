Российский диктатор Путин готов сделать все возможное, чтобы добиться "громкой" встречи с Трампом , которая укрепит его позиции как внутри страны, так и на международной сцене.

Об этом для The Hill пишет ассоциированный научный сотрудник Общества Генри Джексона Дэвид Кириченко.

"Больше всего Путин желает, чтобы Трамп помог ему восстановить статус на мировой арене. С этой целью российский лидер осторожно льстил Трампу, закладывая основу для громкой встречи, которая могла бы укрепить его позиции как внутри страны, так и за рубежом", - отмечает он.

Путин хорошо понимает, что его экономика находится в кризисном состоянии, и даже самые большие уступки со стороны Запада могут не остановить экономический крах. Поэтому, по мнению аналитика, он пытается максимально осторожно подходить к переговорам с Трампом, пытаясь уйти от провокаций, которые могут привести к новым санкциям против России. В то же время он готов вести переговоры не с Украиной, а непосредственно со США, надеясь, что Трамп будет готов поддержать его политические цели.

"Прежде всего, Путин жаждет прямого саммита с США, исключая Украину, чтобы укрепить свой нарратив о России как о мировой сверхдержаве. Такие переговоры положат конец его изоляции, подтвердят его притязания на сферу влияния Украины и удовлетворят его желание проектировать Россию как империалистическое государство". которая заслуживает уважения на мировой арене", – пишет Кириченко.

Эксперт также отмечает контраст между подходами Трампа и его предшественника, Джо Байдена. Байден во время своего президентства придерживался принципа "Ничего об Украине без Украины", пытаясь обеспечить приоритет украинской независимости в любом мирном процессе. Трамп может быть склонен к заключению соглашения, которое больше отвечает политическим интересам США, а не обязательно учитывает суверенитет и безопасность Украины.

Источник: thehill .

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