Европейский Союз готовится к жесткому ответу на возможное введение новых таможенных ограничений со стороны США.

Лидеры ЕС заявляют, что в случае реализации угроз Трампа страны блока будут вынуждены принять необходимые меры.

Как пишет Financial Times, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что "совершенно точно" планирует ввести новые пошлины против Европы, повторив свою политику, которую он уже применил в отношении Китая, Канады и Мексики. Лидеры ЕС не оставили эти угрозы без ответа. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что торговая война будет иметь негативные последствия как для США, так и для Европы.

"Как сильная экономическая зона, мы (ЕС – ред.) можем формировать наши собственные дела, а также можем отвечать на тарифную политику тарифной политикой", - заявил он.

Французский президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа должна продвигать отечественную продукцию, чтобы укрепить свои торговые позиции. Европейская комиссия уже подготовила соответствующие меры, если новая таможенная политика Трампа будет внедрена, однако детали этой стратегии держатся в тайне. Чиновники ЕС отмечают, что "готовы действовать, если потребуется".

В ответ на возможные торговые ограничения премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул важность переговоров с Трампом.

"Мы должны вести переговоры с Трампом... это один из важнейших вопросов сегодня. Я не собираюсь начинать войну. Я хочу начать переговоры", – акцентировал он.

Президент Литвы Гитанас Науседа также предлагает Европе укрепить экономические связи с США, в частности, из-за больших закупок энергоресурсов и продукции оборонного комплекса. Также он считает, что ЕС может заключить новые соглашения в области автомобилестроения и свободной торговли.

Источник: ft.

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