Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предложила ввести положения о чрезвычайном положении в Европейском Союзе, что позволит увеличить расходы на оборону без нарушения бюджетных правил ЕС.

Идея введения чрезвычайного положения в ЕС была озвучена во время закрытой встречи с национальными лидерами в понедельник.

Как пишет Politiсo, это решение позволит правительствам стран ЕС отклоняться от установленных расходных лимитов в "исключительных обстоятельствах", не нарушая при этом финансовых соглашений союза.

В своем выступлении фон дер Ляен отметила, что Европа переживает "чрезвычайные времена", что обосновывает необходимость применения особых мер. Она также подчеркнула, что использует весь имеющийся потенциал для гибкости, который предусмотрен Пактом стабильности и роста, чтобы разрешить увеличение расходов на оборону. Это позволит странам ЕС более эффективно реагировать на глобальные угрозы, в частности, на усиление военной активности России и уменьшение гарантий безопасности со стороны США.

Одним из ключевых моментов есть предложение исключить расходы на оборону из дефицита государственного бюджета. Хотя фон дер Ляен не рассказала подробно, как именно это будет реализовано, чиновники ЕС объяснили, что это позволит странам тратить больше на оборону без изменений в общих соглашениях по национальным расходам, заключенным в прошлом году после длительных переговоров.

"Если быстрее увеличение [расходов] будет связано с обороной, они могут сказать, что это исключительные времена. Я имею в виду, что сейчас мы угрожаем России, а гарантии безопасности Европы со стороны Соединенных Штатов, похоже, ослабли", - рассказал старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Жолт.

Источник: politico .

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