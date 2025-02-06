Последние заявления Дональда Трампа, даже если они прямо не касаются Украины, создают опасную основу для будущих переговоров между Путиным, Трампом и Си Цзиньпином.

США и Россия могут вести тайные переговоры по окончании войны за спиной Украины.

Об этом в интервью OBOZ.ua рассказал бывший чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в США и Франции Олег Шамур. Он отметил возможность нового "Ялтинского сценария", когда лидеры США, России и Китая могут принять решение без участия Украины, что приведет к серьезным последствиям для ее суверенитета.

"Чтобы это не произошло, важно, чтобы и наша позиция была всегда четкой. Должны отреагировать и европейцы, которые должны уже не только говорить о "недопущении разделения Украины", но и дополнить свою риторику конкретными действиями. А опасность "Ялты" существует. Я об этом начал думать особенно после заявлений Трампа, вроде бы непричастных к Украине. Они, на мой взгляд, создают очень тревожную основу для переговоров и возможных контактов между Трампом и Путиным", отметил Шамур.

Он добавил, что реакция Кремля на резкие заявления Трампа была сдержанной, а Путин предположительно продолжает попытки манипулировать американским лидером, подстраивая свои действия под его личные амбиции. Шамшур убежден, что для Путина важны переговоры не столько для мирного решения, сколько для перегруппировки сил и дальнейшего продолжения агрессии против Украины. Однако он также признал, что российская экономика значительно пошатнулась, и Путину необходимо "отдохнуть" для продолжения наступления. Экспосол акцентировал, что Путин и его окружение рассматривают возможность возвращения Трампа в президенты как выгодную ситуацию для России.

"Очень важно, чтобы эти все переговоры между Трампом и Путиным - будь то встреча или телефонный разговор - не происходили за нашей спиной, чтобы этот принцип "ничего об Украине без Украины" соблюдался. Но так ли будет, сегодня мне, честно говоря, непонятно", - подчеркнул эксперт.

Источник: obozrevatel.

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