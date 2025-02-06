По информации Bloomberg, источники, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что предложение будет включать заморозку конфликта, оставляя оккупированные Россией территории в неопределенном состоянии. В то же время, для Украины будут предусмотрены определенные гарантии безопасности, чтобы у России не было возможности повторно атаковать.

"Элементы включают потенциальную заморозку конфликта и оставление оккупированной российскими войсками территории в неопределенном состоянии, в то же время предоставляя Украине гарантии безопасности, чтобы гарантировать, что Москва не сможет снова напасть", - пишет издание.

К слову, главной целью Украины остается членство в НАТО, однако, как признал президент Владимир Зеленский, этот шаг маловероятен в краткосрочной перспективе. Зеленский также выразил готовность к выборам после окончания войны, что будет возможно только после отмены военного положения.

В свою очередь советник президента Украины Андрей Ермак провел встречу с советником по национальной безопасности США Майклом Волтцем. Важно, что Россия также показывает признаки сближения с США, что открывает новые возможности для переговоров.

Источник: bloomberg .

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