Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине, Кит Келлог, заявил, что президент США готов значительно усилить экономическое давление на Россию, чтобы ускорить окончание войны в Украине.

Существующие санкции против РФ пока есть только «на троечку» по шкале от 1 до 10 по эффективности, и есть огромный потенциал для их усиления, в частности, из-за новых ограничений на добычу и экспорт нефти.

Как пишет The New York Post, Кит Келлог подчеркнул, что Россия в прошлом не раз жертвовала своими военными в борьбе, не обращая внимания на огромные потери, и теперь экономическое давление является важным инструментом для достижения мира. По его словам, нельзя полагаться только на военные действия, ведь для окончания конфликта нужны также дипломатические и экономические средства давления.

"Санкции можно действительно усилить – особенно последние санкции [направлены на добычу и экспорт нефти]", - отметил он.

По мнению спецпредставителя, война на Украине не может завершиться без переговоров между Киевом и Москвой, при этом обе стороны должны быть готовы идти на уступки.

"Откровенно говоря, в любых переговорах обе стороны должны уступать, так уж устроены переговоры. Будет ли это приемлемо для всех? Нет. Но вы пытаетесь найти баланс", - добавил Келлог.

К слову, на прошедшей в Германии Мюнхенской конференции по безопасности Кит Келлог представит план для урегулирования конфликта в Украине. Предварительно он предусматривает заморозку войны на текущей линии фронта, оставление оккупированных территорий в неопределенном состоянии и предоставление Украине гарантий безопасности.

Источник: nypost .

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