Российская агрессия против Украины не была вызвана желанием захватить полезные ископаемые, но США во главе с Дональдом Трампом видят в них большой геополитический потенциал.

Редкие украинские минералы могут понадобиться США в противостоянии с Китаем, поэтому Трамп выступает за то, чтобы Киев сохранил контроль над ними.

Как утверждает The Telegraph, Украина обладает уникальными природными ресурсами, в частности, редкоземельными элементами, такими как церий и лантан, широко используемые в современных технологиях, от телевизоров до энергоэффективных ламп. Однако эти ресурсы не являются главной целью российского президента Владимира Путина.

Как отмечает эксперт по энергетической безопасности Дэн Маркс, у Кремля не было стратегического желания забрать эти ископаемые, ведь Россия уже обладает большими запасами, и эффективно использовать их на оккупированных украинских территориях пока не удалось.

Совершенно иная ситуация в США. Для Дональда Трампа ресурсы Украины, в частности титановые месторождения и литий, являются ключевыми для стратегической борьбы с Китаем. Китай контролирует около 90% мировой переработки редкоземельных элементов и лидирует в обработке таких металлов, как литий, кобальт и графит. В этом контексте украинские ресурсы приобретают незаурядную ценность для США, и Трамп рассматривает их как важный фактор в обеспечении собственной экономической безопасности и сдерживании Пекина.

Ситуация с графитом особенно показательна. До войны Украина являлась одним из ведущих производителей этого ключевого минерала, который использовался в аккумуляторах для электромобилей и производстве стали. Учитывая планы Трампа ввести более высокие пошлины на графитовые аноды из Китая, Украина может стать важным поставщиком для США и Европы.

Источник: telegraph .

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