Территориальные компромиссы не остановят войну, а лишь реальные гарантии безопасности от Запада могут предотвратить "триумф" Путина.

В своей колонке для Daily Mail Борис Джонсон заявил, что никакие территориальные компромиссы не остановят войну, поскольку этот конфликт не только о земле, но и о будущем Украины. По словам Джонсона, вопрос в том, будет ли Украина частью западного мира или снова попадет под контроль Кремля.

"Если мы не решим судьбу Украины как части Запада, защищенной западными гарантиями безопасности, Путину будет обеспечен триумф. Он сохранит то, что у него есть, и будет использовать свое положение для дестабилизации и нападения на Украину любыми средствами, пока правительство в Киеве не упадет, не разразится гражданская война, и вся страна".

Борис Джонсон добавляет, что Путин и Китай пытаются навязать Украине месседж "Запад вас бросил". Бывший премьер Великобритании считает, что этого нельзя допустить. Он также отметил необходимость устранения бюрократических барьеров, задерживающих поставки оружия Украине, и даже пошутил, что если нужно, к этому должны приобщиться "бухгалтерские ниндзя" Илона Маска.

Также экс-премьер Британии согласился с необходимостью компенсации США за их поддержку Украины. В качестве возможной компенсации он предлагает соглашения о редких металлах или разблокировании замороженных российских активов на сумму $300 млрд для восстановления Украины. Важно также обеспечение готовности Европы к защите Украины после прекращения огня, четко определив ее путь к членству в ЕС и НАТО.

"Эта война закончится только тогда, когда Путин поймет: Украина никогда не вернется под его контроль", - подытожил Джонсон.

Источник: dailymail.

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