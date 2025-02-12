Вскоре Кит Келлог совершит ряд визитов в Киев и другие европейские столицы, но Москву посещать не планирует.

Спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог планирует в ближайшее время представить американскому лидеру варианты мирного плана по войне в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что отставной генерал, во время Мюнхенской конференции, которая стартует 14 февраля, обсудит с европейскими чиновниками их готовность взять на себя инициативу по введению сил сдерживания для обеспечения любого мирного урегулирования в Украине. Однако, США, вероятно, не будут присылать собственные войска для этих усилий, вместо этого будут оказывать другую поддержку.

Кроме того, Келлог будет призывать Европу больше инвестировать в оборонные расходы, чего не раз требовал Трамп. Спецпосланник готовит несколько сценариев завершения войны для своего руководителя. Это может создать условия для прямых переговоров между Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и главой рф Владимиром Путиным.

Трамп уже заявлял, что готов вести переговоры с Путиным, чтобы завершить продолжающуюся войну в Украине. В случае отказа путина от переговоров он угрожал новыми санкциями.

Европейские чиновники также советуют США усилить санкции против российского энергетического сектора, в частности, путем снижения потолка цен на нефть и использования замороженных российских активов. В то же время, Трамп и его команда призывают Европу более активно поддерживать Украину и играть большую роль в этом процессе. Вашингтон также надеется, что в обмен на такую ​​поддержку Киев предоставит доступ к своим природным ресурсам и будет закупать больше энергоресурсов в США.

Источник: bloomberg .

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