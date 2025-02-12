Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф мог провести 3,5-часовую встречу с российским президентом во время визита в Москву.

Президент США Дональд Трамп предоставил дополнительные полномочия в переговорном процессе с Россией для Стивена Виткоффа.

По информации The New York Times, официальным спецпосланником Трампа по Украине и России является отставной генерал Кит Келлог, однако несколько недель назад президент США предоставил Уиткоффу "полномочия расширить его портфолио за пределы Ближнего Востока с целью открытия переговорного канала с россиянами".

"Трамп доверяет Виткоффу, с которым он дружит с 1980-х годов, на личном уровне и сказал близким ему людям, что он считает, что у девелопера есть необходимые навыки ведения переговоров, чтобы помочь положить конец войне в Украине", – говорится в статье.

Стивен Виткофф – влиятельный бизнесмен, основатель компании The Witkoff Group, специализирующийся на разработке премиальных объектов недвижимости в США и за рубежом. В администрации Трампа он занимает роль спецпосланника на Ближнем Востоке. Его усилия в переговорах, в частности примирении Израиля и ХАМАС, имели значительный успех, что позволило ему завоевать доверие президента.

Виткофф также посещал Москву, где он принял участие в освобождении американского учителя Марка Фогеля. Интересно, что в начале февраля журналист ошибочно сообщили о назначении Виткоффа на должность спецпредставителя Трампа по Украине и России, однако впоследствии это сообщение было удалено, а сам журналист извинился за неточность.

Источник: nytimes .

Последние новости: