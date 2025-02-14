С момента начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году основным лозунгом Соединенных Штатов было «Ничего об Украине без Украины».

Последние заявления Дональда Трампа свидетельствуют о кардинальном изменении политики США в отношении Украины, пишет Politeka.net.

Теперь, как отмечает издание The Telegraph, формулировка будущего мира в Украине зависит не от Вашингтона, а от переговоров между Трампом и Владимиром Путиным. По словам Трампа, после их последней встречи его команды начали переговоры по мирным условиям. Такие изменения в стратегическом подходе Соединенных Штатов оказывают существенное влияние на безопасность Украины и Европы.

Путин, как всегда, стремился обсуждать судьбу Украины с Вашингтоном, а не с Киевом, что подчеркивает его стремление восстановить позиции России как одного из крупных государств наряду с США и Китаем. Трамп, в свою очередь, заявил, что США не будут обеспечивать безопасность Украины и Европы и что на первый план выходит европейская ответственность за этот процесс. Он заявил, что оккупированные территории не будут возвращены Украине, а также исключил возможность вступления Украины в НАТО или получения гарантий безопасности по пятой статье Альянса, пишет Politeka.net.

Смена курса США вызывает серьезную обеспокоенность среди европейских лидеров, многие из которых были шокированы такими заявлениями Трампа. The Telegraph отмечает, что это может привести к тому, что мирный процесс будет зависеть от европейских стран, в частности, Великобритании, которая должна будет инвестировать в оборонные силы, чтобы сдержать возможное нападение России как на Украину, так и на территорию Европы, пишет Politeka.net.

Эксперты предупреждают, что если Европа не обеспечит достаточный уровень безопасности, Россия может через несколько лет вернуться в Украину и захватить ключевые города, в частности, Харьков и Киев. Это создаст реальную угрозу для НАТО, если Североатлантический союз не сможет выполнить свои обязательства по коллективной обороне. Тем временем украинские войска остаются одними из самых боеспособных в Европе, и если союзники из Великобритании и других стран смогут организовать надежную оборону, то континент сможет устоять перед российской агрессией.

Источник: telegraph .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы