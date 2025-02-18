Европейцы, особенно те, кто считаюи правые популистские движения угрозой для ЕС, обеспокоены этой ситуацией.

Российский лидер владимир путин долгое время стремится расширить влияние в Европе, с приходом к власти новой американской администрации, он может получить желаемое, сообщает Politeka.net.

Об этом говорят политические эксперты и европейские политики.

Еще в 2007 году на конференции по безопасности в Мюнхене путин выступил с требованием ограничить доминирование США и установить новый баланс сил в Европе. Тогда ему не удалось воплотить свои планы.

Однако, уже в 2025 году, на той же конференции, чиновники США дали понять, что путин может достичь своей цели. Выступления министра обороны США Пита Гегсета и вице-президента Джей Ди Венса вызвали у участников конференции опасения, что новая американская администрация может значительно снизить свое сотрудничество с Европой или даже прекратить ее, сообщает Политика.

"С самого начала Холодной войны в конце 1940-х годов Кремль мечтал вытеснить Америку из ее роли краеугольного камня европейской безопасности. Путин, несомненно, достаточно умен, чтобы воспользоваться любыми возможностями, которые предоставит ему новая администрация", - заявил журналистам вице-президент Фонда Карне. Вайс.

Присутствие американских войск в Западной Европе стало основой стабильности после Второй мировой войны. Однако в своей речи 14 февраля Гегсет предупредил европейских лидеров, что США могут не оставаться на континенте навсегда.

На конференции в Мюнхене Венс заявил, что в настоящее время главным врагом он считает не россию или Китай, а именно Европу.

Директор Института международных отношений в Риме Натали Точчи интерпретировала слова вице-президента США как прямую угрозу Европейскому Союзу. Она назвала это частью стратегии США, направленной на ослабление Европы, в которую, по ее мнению, входит и Украина.

Однако любое сближение между Вашингтоном и Москвой может быстро исчезнуть во время переговоров по Украине. Они считают, что Трамп может решить вопрос о мирном урегулировании войны в Украине без участия европейских лидеров.

Европейцы, особенно те, кто считаюи правые популистские движения угрозой для ЕС, обеспокоены этой ситуацией, в частности, из-за растущей поддержки Трампа и путина.

"Сейчас мы находимся в наиболее уязвимом положении. Если в конечном итоге вы пытаетесь разрушить этот проект (Европейский Союз), то сейчас как раз подходящий момент для этого", — отметила Точчи.

Источник: The New York Times.

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