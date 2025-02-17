В ЕС понимают, что важно избежать повторения ситуации, похожей на Афганистан, когда США вели прямые переговоры с талибами и допустили падение афганского правительства.

Одна из европейских стран готова направить войска в Украину, если это будет необходимо для обеспечения гарантий безопасности, сообщает Politeka.net.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В своей колонке он сообщил, что во время визита в Париж будет призывать европейцев увеличить расходы на оборону, активнее вовлекаться в деятельность НАТО, а также усилить поддержку украинской армии, чтобы обеспечить ей максимально сильную позицию на предстоящих переговорах.

Стармер подчеркнул, что Великобритания готова брать на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины, включающей поддержку украинских войск и, в случае необходимости, размещение британских войск, сообщает Politeka.

"Я очень глубоко чувствую ответственность, которая связана с потенциальной угрозой для британских военнослужащих. Но любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины - это помощь в обеспечении безопасности нашего континента и безопасности этой страны. Конец этой войны, когда он наступит, не может быть просто временной паузой перед тем, как путин снова нападет".

В то же время он отметил, что только Соединенные Штаты могут сдержать путина от повторного нападения, поэтому поддержка Америки и ее гарантии безопасности необходимы для стабильного мира.

Стармер также подчеркнул, что мир не может быть достигнут любой ценой и что Украина должна участвовать в переговорах. Если этого не произойдет, Путин закрепит свою позицию, что Украина не настоящая нация.

Премьер подчеркнул, что важно избежать повторения ситуации, похожей на Афганистан, когда США вели прямые переговоры с талибами и допустили падение афганского правительства.

Стармер призвал продолжать поддерживать необратимый путь Украины в НАТО и увеличить экономическое давление на Россию. Он предложил работать над ограничением цен на нефть, борьбой с "теневым флотом" и компаниями, помогающими Москве обходить санкции.

"Эти дни будут определять будущую безопасность нашего континента. Как я скажу в Париже, мир достигается через силу. Но также правда, что слабость ведет к войне", - подытожил он.

Источник: The Telegraph.

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