Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично.

Переговоры о возможной "заморозке" войны в Украине могут завершить боевые действия, но предложенный план, раскрытый The Telegraph, вызывает серьезные опасения, сообщает Politeka.net.

Согласно ему Украина потеряет 20% территории в пользу России, а мир будет гарантироваться лишь словом Путина и многонациональными силами – без участия США. В то же время, ни Вашингтон, ни НАТО не будут брать на себя обязательства защитить Украину в случае нового вторжения.

Шок в Европе и дипломатические маневры

Один из британских военных чиновников, узнав об этом плане, назвал его инициаторов «ублюдками».

Европейских лидеров шокировало не только его содержание, но и то, что Трамп и Путин обсудили соглашение без консультаций с союзниками.

Встреча Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом состоялась поздно — решение уже было принято без Киева.

Каким может быть мир?

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года - нереалистично. Оккупированные территории остаются под контролем РФ, а линия фронта будет заморожена.

Обе стороны должны стимулировать активизацию боевых действий, чтобы занять больше территории перед переговорами. Журналисты предполагают, что Украина может предлагать территориальные обмены, но Кремль все равно получит 20% украинской земли, сообщает Политека.

Риск безопасности и роль НАТО

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен оценил, что для контроля над линией разграничения понадобится 50-100 тысяч миротворцев. В то же время в Лондоне сомневаются, что нужно их предоставить.

Трамп пока не предложил механизм предотвращения новой войны. Военные аналитики отмечают, что США могут предоставить воздушное прикрытие миротворцам в обмен на доступ к украинским ресурсам.

Фронт остается реальностью

Несмотря на дипломатические игры, в поле боя ничего не изменилось.

«В Торецке враг продолжает атаковать, мы продолжаем их, и когда россияне накопят силы, снова начнется», — рассказывает украинский военный.

По мнению The Telegraph, принесет ли это стабильность или новая катастрофа — покажет время.

Источник: The Telegraph

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