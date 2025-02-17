В США пытаются успокоить Европу, объяснив, что ее не исключат из состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров между россией и США.

США проведут переговоры с россией и Украиной в отдельности, а уже после этого организовать совместные переговоры между странами, сообщает Politeka.net.

Два американских чиновника подтвердили, что Украину не пригласили на переговоры в Саудовской Аравии.

Они объяснили, что администрация Дональда Трампа хочет сначала провести двусторонние встречи с россией и Украиной, а затем организовать общий раунд переговоров, по итогам которых состоится обсуждение войны между Украиной, россией и США.

В последние дни некоторые члены администрации Трампа неохотно высказывались о возможных уступках со стороны россии в предстоящих переговорах. В ответ на вопрос о том, от чего россия должна отказаться для достижения соглашения с Украиной, Трамп воздержался от конкретных деталей, сообщает Політека.

"Что касается переговоров, то пока рано говорить о том, что будет. Возможно, россия во многом уступит, возможно, нет, и все зависит от того, что произойдет", - сказал Трамп на пресс-конференции вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Министр обороны Пит Гегсет, намекавший на возможный отказ США от поддержки присоединения Украины к НАТО в рамках мирного соглашения, отметил, что США могут поддержать переговоры, в рамках которых Украина уступит территории, которые Кремль уже захватил.

Позже госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что Украина и Европа будут участвовать в любых "реальных переговорах" по прекращению войны, развязанной Россией против Украины. Он также отметил, что переговоры США с россией на этой неделе позволят оценить серьезность намерений российского президента путина.

"Теперь за этим должны последовать действия, поэтому в ближайшие несколько недель станет понятно, серьезно ли это, или нет. Один телефонный звонок не устанавливает мир", - отметил госсекретарь.

Рубио таким образом пытался успокоить Европу, объяснив, что ее не исключат из состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров между россией и США.

Источник: Reuters.

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