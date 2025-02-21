Россия активно готовится к важным переговорам с США, надеясь извлечь как можно больше выгод от предстоящего диалога.

Москва сформировала свою делегацию только после того, как это сделали США , избрав наиболее эффективных в коммуникации кандидатов для ведения переговоров с конкретными представителями американской стороны, сообщает Politeka.net.

По данным аналитиков Института изучения войны, вся эта стратегия является частью попыток российского президента Владимира Путина добиться максимальных уступок от администрации Дональда Трампа.

Согласно информации, предоставленной ISW, Путин стремится добиться выгодного соглашения в экономической и дипломатической сферах, избежав одновременно прямого обсуждения войны в Украине. Кремль уже заявил о своих требованиях, среди которых возобновление доступа к замороженным активам Центрального банка России на сумму около 6 миллиардов долларов, а также возобновление дипломатических миссий двух стран, сообщает Политика.

Как сообщается, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не назначит своего переговорщика для переговоров, пока этого не сделает Вашингтон. И, как отмечает ISW, США стали первыми, кто сформировал свою делегацию для состоявшихся в Саудовской Аравии двусторонних переговоров, после чего Москва подготовила своих представителей.

Анализируя стратегию Кремля, эксперты предполагают, что Путин пытается подтолкнуть США к принятию условий, не связанных непосредственно с войной в Украине. В обмен на это Россия готова идти на уступки, касающиеся боевых действий, что позволит Вашингтону достичь заявленной цели Трампа – мира в Украине.

Источник: understandingwar .

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