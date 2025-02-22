Французский лидер поддержал Зеленского, назвав его легитимным президентом, и высказался по поводу перспектив мира, сообщает Politeka.net .

Как пишет BFMTV, Эммануэль Макрон в своих соцсетях выступил за создание совместного оборонного плана ЕС, включающего финансирование для увеличения закупок и производства оружия для Украины. По словам французского президента, Европе необходимо повысить долю оборонных расходов, поскольку на сегодняшний день они не отвечают современным угрозам.

"Все страны, которые расположены на передовой, тратят 4 или 5% своего валового внутреннего продукта, тогда как мы тратим на уровне 2%. У нас были такие цифры в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах, когда еще продолжалась холодная война", - добавил он, сообщаєт Политека.

Макрон также заявил, что для достижения стабильности Украине недостаточно только военной победы. Он считает, что стране требуется долгосрочный мир, который обеспечит не только безопасность, но и возможность для Киева восстановить свою экономику и территориальную целостность. Особенно важны гарантии безопасности, которые Франция готова предоставить.

Французский лидер отвечая на критику со стороны Дональда Трампа, назвавшего его "диктатором". Макрон напомнил, что Зеленский является легитимным лидером, избранным на свободных выборах, в отличие от Путина, авторитарный режим которого манипулирует выборами и преследует оппонентов. Макрон также заявил, что Франции и США важно действовать совместно против угроз России.

"Вы не можете быть слабыми против Путина. Это не вы, это не ваша концепция, это не в ваших интересах. Если вы слабы против Путина, как вы можете противостоять Китаю?" – подытожил Макрон.

Источник: bfmtv .

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Также Politeka писала, что Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Politeka сообщала, что Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы