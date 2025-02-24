На прошедших 23 февраля 2025 года досрочных выборах в Бундестаг Германия проголосовала за смену правительства.

По результатам голосования, лидер ХДС Фридрих Мерц , возглавивший правительство, выиграл с результатом 28,6%, сообщает Politeka.net.

Как пишет DW, его победа была слабее, чем ожидалось, и аналитики говорят, что это из-за либеральной политики миграции, которую оставила после себя Ангела Меркель. Однако уже в апреле Мерц надеется въехать в ведомства федерального канцлера в Берлине. Эксперты говорят, что ему будет сложно сформировать правительство из-за участия "Зеленых".

Нынешний канцлер Олаф Шольц признал свое поражение, получив исторический минимум в 16,4%. Однако его партия останется у власти, поскольку без поддержки СДПГ новая коалиция Мерца не будет возможна.

Шольц объявил о своем уходе с поста канцлера, но продолжит выполнять свои обязанности до завершения формирования нового правительства. После его отставки у социал-демократов возник вопрос выбора нового лидера, и одним из возможных кандидатов называют Бориса Писториуса, сообщает Политека.

Несмотря на потерю поддержки, "Альтернатива для Германии" отмечает свой триумф, в частности, из-за значительного усиления своей позиции в Бундестаге. Их лидер Алис Вайдель уже заявила, что не исключает возможности выйти на первое место в следующих выборах.

Не менее значительным результатом стала Левая партия, после низких позиций в опросах внезапно получившая 8,8%. Ее успех объясняется поддержкой молодежи и резонансом инициативы ХДС по миграции.

Победа Мерца открывает новые возможности для внешней политики Германии. Мерц заявил о готовности Европы к достижению независимости от США, но для этого нужна стабильная коалиция, пока сложная задача. Кроме того, во время своего выступления после выборов Мерц заявил, что нужно продолжать поддерживать Киев, акцентируя на том, что "Украину нельзя оставить одну".

Источник: dw .

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