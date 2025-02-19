Фрідріх Мерц — 69-річний юрист, пілот-аматор і політик, який понад десять років не мав державних посад, але все одно залишається одним із головних претендентів на посаду канцлера Німеччини.

Шанси Мерца на перемогу під час наступних виборів Бундестагу 23 лютого цього року виглядають досить високими, повідомляє Politeka.net.

Фрідріх Мерц очолює опозиційну партію Християнсько-демократичний союз (ХДС) і, за даними опитувань, має підтримку 30% виборців, що дає йому перевагу перед чинним канцлером Олафом Шольцом.

У 2000-х він був одним із лідерів ХДС, але після поразки від Ангели Меркель відправився у бізнес, де зробив собі ім’я. В його поверненні до політики в 2018 році багато хто побачив шанс на зміни. Утім, два роки поспіль він не зміг стати лідером партії. Лише після поразки ХДС на виборах 2021 року, Мерц нарешті став головою ХДС і тепер, після парламентських виборів, може стати новим канцлером Німеччини, повідомляє Політека.

Мерц виступає за ліберальні економічні реформи, зокрема спрощення податкової системи і обмеження імміграції. Щодо питання війни в України, то він різко критикує політику Олафа Шольца щодо надання допомоги Києву, звинувачуючи його в нерішучості. Мерц активно закликає до постачання Україні сучасних озброєнь, зокрема ракет Taurus, які здатні вражати цілі на значно більших відстанях, ніж інші наявні в Україні ракети.

9 грудня Мерц відвідав Київ, де пообіцяв продовжити підтримку України та сприяти створенню нового європейського альянсу для підтримки Києва у боротьбі з Росією. Він також наголосив, що мир у Україні можливий лише за умови, що Росія припинить свої атаки на українську інфраструктуру.

Підтримка Мерца серед виборців зростає і на тлі політичної кризи у Німеччині, його кандидатура виглядає однією з найперспективніших.

Джерело: NV.

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