В Кремле на фоне потепления в отношениях между США и Россией отмечают некоторую настороженность.

Москва осторожно относится к новым инициативам Дональда Трампа , ведь не до конца понимает стратегию Белого дома и опасается, что эти изменения могут быть ловушками для России, сообщает Politeka.net.

По сообщению Bloomberg, отношения между США и Россией в последнее время начали демонстрировать некоторое потепление. Однако в Кремле полагают, что новые сигналы могут быть обманчивыми.

Москву особенно настораживает позиция Дональда Трампа, который пытается обеспечить прекращение огня в Украине на Пасху и выражает поддержку идеи отправления миротворцев из Европы в регион, сообщает Политека.

В Кремле не скрывают, что не согласны с этими предложениями, потому что Россия выступает против присутствия иностранных войск в Украине, а также хочет ограничить деятельность украинских Вооруженных сил.

Татьяна Становая, старший научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia, считает, что перспектива достижения крупного соглашения между США и Россией выглядит маловероятной.

"Ключевой целью Путина остается "дружественная Украина", где речь идет не о территориальных разграничениях или безопасности линии столкновения, а о гарантиях того, что Украина в целом свернет с пути развития Запада", – отмечает эксперт.

Источник: bloomberg .

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