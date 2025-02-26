Последние заявления Трампа и его советников, обвиняющих Запад в "провоцировании" войны, вызвали критику со стороны международных лидеров и экспертов, сообщает Politeka.net.

Как объясняет издание Axios, этот взгляд является ключевым для понимания того, почему президент США, вероятно, перевернул 80-летнюю внешнюю политику США, критикуя НАТО, выступая против расширения альянса и исключая европейских партнеров по мирным переговорам.

Трамп и его команда считают, что западные страны не уделяли должного внимания России прежде, чем началась агрессия Кремля. Они отмечают две ключевые даты, которые, по их мнению, усилили напряжение: первая — это 3 апреля 2008 года, когда НАТО заявило, что Украина может стать частью альянса, что вызвало озабоченность в Москве, сообщает Политека.

Вторая — 22 февраля 2014 года, когда президент Янукович сбежал в Россию после протестов в Украине, а уже через несколько дней Кремль аннексировал Крым.

Стив Виткофф, спецпредставитель Трампа на переговорах с Россией, отметил, что война была "спровоцирована" именно Россией. Он отметил, что обсуждение вступления Украины в НАТО стало угрозой для России. Однако известный антипутинский активист Гарри Каспаров подверг критике это заявление и сказал, что Россия вторглась в Украину по выбору Путина, без какой-либо реальной угрозы со стороны НАТО или Украины.

Эксперты по дипломатии соглашаются, что конфликт не был "спровоцирован" Украиной, но признают, что вопрос расширения НАТО действительно стал красной линией для Кремля.

"Это было унижением для Путина. Это была красная линия для Путина и для россиян... Это было на их границе и рассматривалось как прямая угроза безопасности России", – отметил эксперт Джерард Тоул.

Джерело: axios.

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