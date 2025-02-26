Украина и Соединенные Штаты согласовали новые условия соглашения по поводу полезных ископаемых после того, как Америка отказалась от самых жестких требований.

США отказались от своих жестких требований, касающихся права на 500 миллиардов долларов дохода от добычи полезных ископаемых в Украине, сообщает Politeka.net.

Как пишет Financial Times, согласно соглашению Украина согласилась создать фонд, в который будет вносить 50% доходов от добычи минеральных ресурсов. Эти средства будут инвестированы в проекты в Украине, однако соглашение не включает текущую деятельность таких компаний, как "Нафтогаз" или "Укрнафта".

"Однако в соглашении отсутствует какая-либо ссылка на гарантии безопасности США, на которых изначально настаивал Киев в обмен на согласие на соглашение. Она также оставляет без ответа такие важные вопросы, как размер доли США в фонде и условия соглашений о "совместном владении", которые должны быть урегулированы в последующих соглашениях", - говорится в издании, сообщает Политека.

Предварительная версия соглашения предполагала, что США получат 100% финансового интереса от инвестиций в Украину, что стало неприемлемым для украинских чиновников. После изменения условий документ стал намного более выгодным для Украины, но в нем все еще остаются важные вопросы, требующие решения.

Украинские чиновники, в частности вице-премьер Ольга Стефанишина, подчеркнули, что это соглашение является лишь "рамочным" и открывает двери для дальнейших переговоров, а также возможности для визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон для подписания документа. Предполагается, что подписание соглашения станет важным шагом для углубления сотрудничества между Украиной и США в будущем.

"350 миллиардов долларов и право бороться дальше", - так Трамп описал выгоды Украины от нового соглашения.

Источник: ft .

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