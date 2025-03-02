Лишь один из пяти беженцев уверен в своем намерении вернуться домой после войны.

Большинство украинских беженцев уже не планируют возвращаться домой даже после завершения войны , сообщает Politeka.net.

В ходе исследования, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens, было обнаружено, что только 43% опрошенных остаются с намерением вернуться в Украину в будущем, что является самым низким показателем за все время войны. Еще меньше (только 20%) – точно уверены, что после окончания войны вернутся домой.

На конец ноября 2024 года за границей находилось около 5,2 миллиона украинских беженцев, из которых больше всего осело в Германии (27%) и Польше (23%). По сравнению с предыдущим годом количество беженцев увеличилось на 300 тысяч человек, сообщает Политека.

Один из главных факторов, повлиявший на смену настроений среди беженцев, — значительное улучшение материального положения украинцев за границей. Если в мае 2023 только 6% беженцев могли позволить себе как базовые, так и дорогие вещи, то в ноябре 2024 таких стало уже 31,4%.

Это почти достигло уровня, который наблюдался среди украинцев до начала войны, когда 34,7% могли позволить себе дорогие покупки. Хотя непонятно, смогут ли беженцы остаться в Европе после войны, большинство украинцев не воспринимают возвращение в Украину как первоочередную задачу.

Те факторы, которые могут побуждать к возвращению, респонденты чаще всего называли окончательное завершение войны (53%), повышение уровня жизни в Украине (46%), возможность найти хорошо оплачиваемую работу (33%), прекращение боевых действий и воздушных ударов по городам (31%) и восстановление мира в родном регионе (24%).

Источник: sapiens .

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