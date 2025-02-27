Соединенные Штаты Америки под руководством Дональда Трампа могут упразднить свои обязательства перед НАТО, что ставит под угрозу существование альянса.

Европе нужно обеспечить свою "стратегическую автономию" от США, сообщает Politeka.net.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Идеи, высказанные Мерцом и французским президентом Эммануэлем Макроном, приобретают все большую популярность среди европейских лидеров. По их словам, Европа должна развивать свою военную мощь, чтобы уменьшить зависимость от американской помощи.

Обозреватель The Telegraph, Дэвид Акс, в своем материале подробно описал возможные шаги по достижению этой автономии. По его словам, Европе понадобится инвестиция сотен миллиардов долларов в новые технологии и военные мощности, в частности, в авиацию, спутниковые системы, средства радиоэлектронной борьбы и другие критические элементы.

По мнению Акса, у европейцев уже достаточно истребителей, подлодок, авианосцев и других военных судов, чтобы уравнять свои возможности с Россией. Однако им не хватает «enablers» – специализированных сил, обеспечивающих выполнение сложных задач, сообщает Политека.

В частности, речь идет о самолетах-шпионах, воздушных дозаправщиках и спутниках, которые позволяют более эффективно осуществлять военные операции на большом расстоянии.

Отдельно Акс обращает внимание на космическое преимущество Соединенных Штатов, обладающих более 5000 спутниками, в то время как Европа имеет лишь около 1600. Для достижения стратегической автономии Европе нужно инвестировать в модернизацию своих военных технологий, включая спутники, самолеты наблюдения и другие средства.

Источник: telegraph .

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