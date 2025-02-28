Во время встречи с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером в четверг президент США Дональд Трамп занял более позитивную позицию по отношению к Украине.

В то же время, Трамп не согласился на гарантии безопасности для Киева, требуемые европейскими союзниками, сообщает Politeka.net.

Как пишет The Wall Street Journal, Стармер, пытаясь привлечь США к миротворческим инициативам, обратился к Трампу с предложением об активной роли Америки в процессе урегулирования конфликта. Однако Трамп остался категоричным, заявив, что готов обсуждать такие шаги только по достижении соглашения о прекращении огня между сторонами.

"Я уверен, что если мы заключим соглашение, то оно будет соблюдено", - отметил Трамп, добавив, что его стратегия заключается в принципе "доверять и проверять".

Интересно, что Трамп также смягчил свои предварительные резкие высказывания по Украине. Он сказал, что "не может поверить", что когда-то назвал украинского президента Владимира Зеленского "диктатором", и пообещал помочь Киеву вернуть больше своих территорий, сообщает Политека.

Согласно информации The Wall Street Journal, такое изменение тона может стать важным шагом перед предстоящей встречей Трампа с Зеленским. В то же время Стармер смог улучшить хмурые настроения между США и столицами европейских стран из-за отличий во взглядах на прекращение войны в Украине.

Источник: wsj .

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