В Европе заговорили о создании стратегических "запасов оружия" для Украины.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню высказал идею, согласно которой страны Европы должны иметь на своей территории арсеналы оружия, которые в случае необходимости можно будет оперативно перебросить в Украину, сообщает Politeka.net.

Как пишет Le Monde, целью этой инициативы является обеспечение безопасности Украины в будущем и удержание России от повторных агрессий. По словам Лекорня, обсуждение этого вопроса на уровне европейских государств должно начаться в ближайшее время.

"Гарантии безопасности включают несколько потенциальных уровней... Это идея, которую мы собираемся вынести на обсуждение, чтобы ее могли поддержать разные европейские страны", - отметил он, сообщает Политека.

Министр также добавил, что создание таких запасов вооружений позволит не только укрепить оборону Украины, но и поддерживать оборонную промышленность Европы после прекращения боевых действий.

Учитывая постоянную угрозу со стороны России, которая по-прежнему может представлять опасность для Европы, создание стратегических резервов позволит быстро реагировать на возможные новые вызовы непосредственно после завершения конфликта в Украине.

Лекорню подчеркнул, что "лучшей гарантией безопасности для Украины является ее армия", которая должна иметь возможность защищать свою территорию не только во время активных боевых действий, но и в послевоенный период, когда "замолчат пушки".

Источник: lemonde .

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