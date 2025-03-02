Изменение внешнеполитического курса США, которое на этой неделе стало очевидным, вызывает беспокойство среди европейских союзников и открывает новые возможности для Китая.

Вашингтон ориентируется на сближение с Россией и Китаем, и в то же время удаляется от партнеров в Европе, сообщает Politeka.net.

Как пишет Financial Time, такой подход может иметь серьезные последствия для глобального порядка. В частности, одним из наиболее заметных сигналов изменения стало поддержание Россией и Китаем резолюции США в Совете Безопасности ООН, призывавшей к скорейшему прекращению войны в Украине, однако без возложения вины на Москву.

Эксперты отмечают, что американская дипломатия все больше напоминает трансакционную, где США могут готовы вести переговоры с Китаем по торговым ограничениям, экспортному контролю и даже политике по Тайваню, сообщает Политека.

В то же время, в Китае возникают опасения, что этот курс может привести к разрыву стратегического союза с Москвой, и это рассматривается как своеобразный "реверс Никсона", когда США пытались ослабить СССР из-за нормализации отношений с Китаем в 1970-х годах.

Для России этот курс может означать уменьшение экономической зависимости от Китая. Однако аналитики подчеркивают, что Кремль вряд ли откажется от стратегического партнерства с КНР в пользу США, ведь Путин и Си Цзиньпин активно поддерживают друг друга.

Изменения в американской внешней политике тоже имеют последствия для Европы. Китай может использовать размолвки между США и Европой для усиления своего влияния на континенте, ища новые возможности для сотрудничества с европейскими государствами.

В то же время ослабление поддержки США в отношении Украины и Европы может стать сигналом для Китая активнее действовать в отношении Тайваня. Некоторые эксперты предполагают, что Китай может предложить США соглашение по Тайваню, используя ситуацию в Украине как прецедент для переговоров.

Источник: ft .

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