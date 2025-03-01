Президент США Дональд Трамп может принять решение о прекращении в том числе косвенной поддержки США, включающей различные виды военного финансирования, обмен разведданными, обучение военных и пилотов и размещение управляющего международной помощью колл-центра на военной базе США в Германии, пишет Политека.

Так, после произошедшего накануне спора в Овальном кабинете такие действия расценивались бы «шокирующим отказом от страны-партнера», который находится в состоянии войны и означал бы «предсмертный удар по поддержке».

Как сообщает издание NYT, администрация Байдена считала военную помощь в размере 67 миллиардов долларов, которую она предоставила Киеву, важной, однако действующий президент США Дональд Трамп видит любую поддержку как «рычаг давления».

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года поставки военной техники из США объявлялись примерно каждые две недели при администрации Байдена, иногда даже с интервалом в пять-шесть дней.

По данным Пентагона, из суммы, которую Конгресс разрешил дополнительно изъять из Министерства обороны, уже осталось около 3,85 миллиарда долларов США.

Также сообщалось, что The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа сообщало, что Белый дом обсуждает возможность остановки всех текущих поставок военной помощи Украине.

Источник: NYT .

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