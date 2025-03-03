Лидеры европейских стран на саммите в Великобритании обсудили новые возможности для достижения мира в Украине.

Франция и Великобритания предлагают ввести лунное перемирие , которое будет распространяться на воздушное пространство, моря и энергетическую сферу, пишет Politeka.

Как пишет Le Figaro, об этом в микроблоге Х написал президент Франции Эммануэль Макрон, опубликовав фото с заседания.

Французский лидер отметил, что все участники саммита европейских лидеров настроены на активные действия по достижению стабильного и длительного мира в Украине и обеспечению коллективной безопасности, сообщает Политека.

Макрон объяснил, что перемирие должно охватывать воздушное пространство, территориальные воды и энергетическую инфраструктуру. Это стратегический шаг для деэскалации конфликта и предоставления Украине некоторое время для стабилизации ситуации. Такой подход имеет целью минимизировать боевые действия, позволяя сосредоточиться на дипломатических усилиях для достижения мирного процесса.

Саммит в Лондоне собрал лидеров европейских государств, генерального секретаря НАТО и других чиновников, которые обсудили пути усиления экономического давления на Россию и поддержку Украины. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил необходимость создания "коалиции желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения, которое будет достигнуто в результате переговоров.

Участники саммита также согласились продолжать поддержку Украины на всех фронтах, включая военную и экономическую помощь.

Источник: lefigaro .

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