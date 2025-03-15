Украинцев могут депортировать из Польши несмотря на то, что в нашей стране продолжается война

Польша, как и многие другие европейские страны, имеет четко определенные правила для иностранцев, и даже во время войны украинцы могут быть депортированы, пишет Politeka.

Об этом идет речь на официальном сайте Республики Польша, где подробно прописаны основания для депортации.

Основными причинами является нарушение миграционного законодательства. К примеру, если украинцы работают без соответствующих разрешений или находятся в стране дольше, чем разрешается их виза, сообщает Политека.

Также выдворению из страны могут подлежать те, кто открывает бизнес без регистрации, не платит налоги, нарушает общественный порядок или был осужден или привлечен к уголовной ответственности.

Особенно серьезными основаниями это случаи, когда человек живет по фальшивым документам или предоставляет ложную информацию органам власти. Кроме того, если мигрант стал членом террористических организаций или угрожает национальной безопасности, он также будет депортирован.

В целом, в Польше есть механизм индивидуального рассмотрения каждого случая. Хотя страны ЕС не имеют права принудительно возвращать беженцев, пока продолжаются боевые действия, депортация может быть осуществлена ​​в индивидуальном порядке. В таком случае для каждого украинца учитывают состояние здоровья, уязвимость и регион, из которого он приехал.

В зависимости от ситуации, депортированной, могут дать срок для добровольного выезда из страны — от 15 до 30 дней. Если же человек не покидает Польшу самостоятельно, органы правопорядка могут сопровождать его до границы с Украиной. В экстренных случаях, когда есть угроза побега или безопасности, депортация может быть осуществлена ​​без уведомления.

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