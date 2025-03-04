Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая поставки оружия, которое уже находится в пути.

Решение Трампа ставит под угрозу значительную часть американской поддержки для Киева на фоне политического напряжения между США и Украиной, пишет Politeka.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников в Белом доме и Пентагоне.

Согласно информации издания, Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине до того, как Украина продемонстрирует "добросовестную приверженность миру".

Это касается не только поставок, еще не попавших на территорию Украины, но и уже находящихся на пути, включая грузы, находящиеся в польских транзитных зонах или на пути в Украину воздухом и морем, сообщает Политека.

Пентагон подтвердил, что приказ Трампа касается не только остановки новых поставок, но и потенциального прекращения выполнения ранее заключенных контрактов. Президент США дал указание министру обороны Питу Гегсету "выполнить эту паузу".

"Президент США четко дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", - подчеркнул представитель Белого дома.

Источник: bloomberg.

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