Среди европейских стран и государств НАТО появилась инициатива создания "коалиции желающих", которая может отправить свои войска в Украину после прекращения огня.

Создание "коалиции желающих" позволит привлечь войска для стабилизации ситуации в Украине без вмешательства НАТО как организации, которая обеспечит большую гибкость принятия решений, пишет Politeka.

Как пишет Sky news, по словам военного аналитика Майкла Кларка, уже несколько европейских стран выразили заинтересованность в создании этой коалиции. Британия и Франция, безусловно, войдут в состав этой инициативы, поскольку они являются ядерными государствами в Европе и имеют общую цель — предотвратить дальнейшие агрессивные действия со стороны России.

Кларк также не исключает, что к коалиции присоединятся страны Балтии - Эстония, Литва и Латвия, поскольку эти государства имеют общую границу с Россией и входят в НАТО. Также существует вероятность, что Финляндия может стать частью коалиции, сообщает Политека.

Среди потенциальных участников есть и другие страны, включая Италию и Канаду. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже заявлял, что страна изучает возможности предоставления помощи Украине, а Италия могла бы присоединиться к инициативе, если будет достигнуто политическое согласие среди ее руководителей.

В отличие от стран, выразивших готовность присоединиться к коалиции, некоторые европейские государства не планируют участвовать в миротворческой миссии в Украине. Польша, хотя и имеет мощную армию, не собирается отправлять свои войска в Украину. Варшава сосредоточена на укреплении собственной обороны, потому не поддерживает идею направления войск в Украину.

Испания также воздерживается от участия в миротворческой миссии, объясняя это необходимостью сосредоточиться на внутренних проблемах и слабым финансированием обороны, что значительно меньше рекомендованного уровня НАТО.

Германия, ранее отказывавшаяся от участия в подобных инициативах, до сих пор не приняла окончательного решения по этому вопросу, хотя новое правительство может пересмотреть эту позицию.

Источник: news.sky .

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