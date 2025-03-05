Президент США Дональд Трамп во время своего обращения в Конгрессе заявил, что получил письмо от украинского лидера Владимира Зеленского, в котором говорится о готовности Украины к мирным переговорам.

Россия, как отметил Дональд Трамп, также дала сигналы о желании прекратить конфликт, пишет Politeka.

Как пишет BBC, во время своего выступления президент Америки не упомянул о приостановлении военной помощи Украине, о чем сообщалось ранее.

"Сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме указано: "Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить крепкий мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", – отметил Трамп.

Он также отметил, что украинская сторона готова подписать соглашение о добыче полезных ископаемых в любой удобный момент. Кроме того, президент США похвалил Зеленского за благодарность за помощь США в защите суверенитета Украины.

Трамп не забыл упомянуть о переговорах с Россией, в которых также были получены "сильные сигналы" о готовности к миру. Он подчеркнул, что миллионы людей пострадали в этом конфликте, а США уже потратили значительные средства на поддержку Украины, в отличие от Европы, которая, по словам Трампа, потратила больше на российскую нефть и газ.

В то же время заявление Трампа вызывало сомнения у некоторых экспертов. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова пояснила, что письмо, о котором упоминал Трамп, скорее всего, было комментарием Зеленского в соцсетях, а не официальным письмом.

Источник: bbc .

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Также Politeka писала, что Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа .

Как сообщала Politeka, Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы.