Решение Трампа существенно повлияет на способность Украины защищаться от российского вторжения, пишет Politeka.

Как пишет Daily Mail, британские разведывательные органы, в том числе правительственное агентство радиотехнической разведки GCHQ и военные подразделения Министерства обороны Великобритании, получили строгое распоряжение прекратить обмен данными американской разведки с Украиной.

До сих пор данные, обозначенные как "Rel UKR" (Releasable to Ukraine — "Разрешено для передачи Украине"), использовались для поддержки украинской обороны.

С начала войны разведывательные агентства других стран, таких как Австралия и Новая Зеландия также предоставляли Украине важную информацию. Однако, учитывая последние изменения в политике США, этот уровень доступа к данным был значительно снижен.

Официально этот шаг объясняется необходимостью сохранить конфиденциальность информации, но, вероятно, он негативно отразится на способности Украины противостоять наступлению российских войск.

Эта новость появилась одновременно с официальным заявлением Соединенных Штатов о приостановлении военной помощи Украине. Это еще больше усложнило отношения США и Украины после попыток президента Зеленского предложить Трампу примирение.

Источник: dailymail .

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