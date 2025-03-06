Президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны в Украине, чтобы сосредоточиться на главном геополитическом вызове — противостоянии с Китаем.

Киев стал заложником в противостоянии между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, сообщает Politeka.net.

Об этом заявил корреспондент The Times Роджер Бойс. По его словам, одна из основных причин, почему Трамп пытается ослабить позиции президента Украины Владимира Зеленского, состоит в том, что украинский лидер не стесняется высказывать свое мнение о переговорах между Россией и США.

По мнению эксперта, Трампу не терпится отойти от "депрессивной войны 20 века" на востоке Европы и сосредоточить внимание на китайской угрозе.

"Логика Трампа в скором завершении войны в Украине состоит в том, что это может освободить пространство для стратегического сближения с Россией. Это, в свою очередь, могло бы помочь США ослабить так называемое безграничное партнерство между Москвой и Пекином", - говорится в статье.

Корреспондент отмечает, что выживание независимой и преуспевающей Украины выглядит вторичным по сравнению с обеспечением победы США в будущем глобальном противостоянии. Приоритет для Трампа не в гуманитарных аспектах войны, а в геополитическом балансе сил на глобальной арене.

По мнению критиков, такое отношение к конфликту в Украине свидетельствует о стремлении США избежать развития постоянных военных структур китайско-российского альянса, представляющего огромную угрозу стратегическим интересам Америки.

Источник: thetimes .

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