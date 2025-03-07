Премьер-министр Италии Джорджо Мелони предложила предоставить Украине защиту по принципу 5 статьи НАТО, не предоставляя ей полного членства в Альянсе.

Защита по принципу 5 статьи НАТО обеспечит более стабильную и эффективную безопасность для Украины , чем введение миротворческих сил, сообщает Politeka.

Как пишет Financial Times, Мелони считает, что применение 5 статьи НАТО к Украине без членства в Альянсе могло бы стать "эффективной гарантией безопасности", которая была бы на порядок лучше некоторых других предложений по прекращению войны.

Эта статья предполагает, что нападение на одну из стран НАТО является нападением на весь Альянс, обязывающий союзников помочь пострадавшему члену.

"Я думаю, что это было бы стабильной, длительной, эффективной гарантией безопасности, большей, чем некоторые из предложений, которые я вижу", - отметила Мэлони.

Она также исключила участие итальянских войск в обеспечении правопорядка в Украине после заключения соглашения о прекращении огня. Мелони подчеркнула, что развертывание европейских войск, в том числе французских или британских, является "самым сложным решением".

Она также добавила, что распространение 5 статьи НАТО в Украине могло бы стать ключевым элементом безопасности для государства, которое уже несколько лет борется против российской агрессии.

Напомним, что Украина подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году. Несмотря на то, что на Вашингтонском саммите Альянса в июле 2024 года союзники подтвердили, что "будущее Украины – в НАТО", в Белом доме заявляют, что это нералистический сценарий.

Источник: ft .

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