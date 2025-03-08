Европейские лидеры готовятся к решительным шагам по преодолению сопротивления венгерского премьер-министра Виктора Орбана по помощи Украине и усилению оборонной промышленности ЕС.

Чиновники ЕС ищут способы обойти блокировку со стороны Орбана, рассматривая варианты, не требующие единодушного одобрения всех стран-членов, пишет Politeka.

Как сообщает Bloomberg, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что Европа планирует сформировать партнерства между готовыми к сотрудничеству странами и запускать инициативы, не зависящие от единодушной поддержки.

Это может стать одним из путей преодоления внутренней оппозиции, возникшей через Венгрию. Чиновники подчеркивают, что время для принятия решений в Европе настолько коротко, что они вынуждены рассматривать более радикальные варианты.

"В условиях, когда континент пытается отреагировать на резкий разворот американской внешней политики президента США Дональда Трампа, ставки еще никогда не были столь высокими, а время еще никогда не было таким коротким", - говорится в статье.

Екатерина Писарская, глава Варшавской конференции по вопросам безопасности, заявила, что обход Венгрии станет важным шагом для Европейского Союза в ближайшие недели. Она прогнозирует, что ЕС может начать более активное сотрудничество через "коалиции желающих", чтобы двигаться вперед, несмотря на блокирование со стороны Орбана.

Ранее Венгрия подвергла сомнению европейские финансовые планы, выразив обеспокоенность относительно возможности совместного заимствования. Орбан заявил, что готов ветировать совместное заявление на экстренном саммите ЕС в Брюсселе.

Источник: bloomberg .

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