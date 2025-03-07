Президент США Дональд Трамп обсуждает возможность изменения формата участия Соединенных Штатов в НАТО, в частности, идею отказа от автоматической защиты союзников Альянса в случае нападения на них.

Трамп предлагает, чтобы США не защищали страны НАТО, не выполняющие свои обязательства по расходам на оборону, сообщаєт Politeka.

Как пишет NBC News, в рамках этой новой политики Штаты могут снизить свою поддержку тем государствам, которые не достигают пороговых значений расходов на оборону, что является условием для участия в Альянсе. Это может привести к существенным изменениям в отношениях между США и европейскими союзниками.

Отказ от автоматической защиты страны-партнера в случае агрессии будет означать серьезный шаг от основного принципа НАТО – статьи 5, которая предполагает, что нападение на одну страну-члена является нападением на весь Альянс. Трамп обсуждал с помощниками идею отдать приоритет тем странам, которые вкладываются в оборону, тратя определенный процент своего ВВП на военные нужды.

Это, по словам чиновников, позволит США перенаправить свои военные ресурсы и сократить свое присутствие в Европе. Администрация Трампа уже заявила европейским союзникам, что США могут пересмотреть свое военное размещение на континенте, перенаправив войска в те страны, которые выполняют финансовые обязательства Североатлантического союза.

Этот шаг является частью стратегии Трампа, направленной на то, чтобы заставить союзников активнее инвестировать в оборону. Напомним, что Трамп не раз критиковал страны НАТО за то, что они не достигли целевого уровня расходов на оборону в 2% от ВВП.

Он заявлял, что это неравенство создает несправедливое давление на США, а также предлагал увеличить этот процент до 5%. В настоящее время только пять стран-членов НАТО достигли расходов на оборону более 3% от ВВП, среди которых Польша, тратящая 4,12% на безопасность.

Источник: nbcnews .

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Также Politeka писала, что Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа .

Как сообщала Politeka, Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы.