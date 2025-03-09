Индия может сыграть ключевую роль в завершении войны в Украине, используя свои уникальные дипломатические связи со всеми сторонами конфликта.

Учитывая стратегическое партнерство с США, Европой, Украиной и Россией, Индия имеет дипломатический потенциал для продвижения мирных инициатив, сообщает Politeka.

Как пишет издание Foreign Policy, премьер-министр Индии Нарендра Моди уже неоднократно выражал желание способствовать прекращению конфликта.

Индия, хотя и не осуждает агрессию России, однако имеет значительные экономические и геополитические интересы в прекращении войны, поскольку конфликт может усилить зависимость России от Китая, являющегося конкурентом Индии на глобальной арене.

Премьер Моди также отметил важность мира для экономики Индии, поскольку долгая война может серьезно подорвать стабильность в регионе, включая поставки оружия из России в Нью-Дели. Учитывая эти факторы, Индия стремится содействовать мирным инициативам, однако официально не выступает в качестве посредника в своих конфликтах, в частности, в спорах с Пакистаном.

Поэтому, вероятно, она не будет брать на себя официальную роль посредника, если ее не попросят. Однако в неформальном контексте Индия может стать важным участником дипломатических усилий.

"Это может начаться с того, что Моде предоставит свои хорошие услуги во время предстоящих дипломатических встреч. Моде может встретиться с Путиным дважды в течение следующих двух месяцев. В декабре прошлого года Моди пригласил российского лидера посетить Индию в начале 2025 года и дата может быть объявлена ​​в ближайшее время.

Также сообщается, что Моди планирует посетить Москву в начале мая. Используя статус Индии как крупнейшего покупателя российского оружия и энергоносителей, Моде может использовать обе встречи, чтобы подчеркнуть Путину важность урегулирования», – говорится в статье.

Источник: foreignpolicy .

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