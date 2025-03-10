В течение 17-27 февраля 2025 года КМИС провел опрос общественного мнения киевлян и узнал, кто из кандидатов имеет больше шансов стать мэром столицы на возможных выборах.

Хотя пока выборы в Киеве не планируются и нет потенциального списка кандидатов на должность мэра, но респондентам предложили список из 9 человек, которые могут принять участие в предстоящей местной гонке.

Как видим, действующий глава города В. Кличко сохраняет наибольшую поддержку – 32% из всех респондентов и 54,5% среди определившихся с выбором. Далее – А. Ильенко (6% и 10%), М. Порошенко (5% и 8.5%), М. Томенко (4 и 6%). За ними следуют И. Верещук (2% и 3.5%) и О. Доний (1.5% и 3%). Остальных кандидатов (О. Ткаченко, С. Гусовский, М. Поживанов) поддерживают не более 1% среди всех респондентов и не более 2% среди определившихся.

Важно отметить, что не определились со своим выбором 26% респондентов.

Интервью провели методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, опрошено 805 респондентов. Это уже третий такой опрос, первый проводился 12-16 октября 2023 года, второй – 23 апреля-1 мая 2024 года.

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