Политолог Руслан Бортник объяснил, что в западном мире раскол, и поэтому на мирных переговорах с Трампом и путиным нам нужна Европа, которая всецело поддерживает Украину, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, после ссоры с Трампом в Овальном кабинете Зеленский полетел в Лондон на саммит к Макрону и Стармеру, которые возглавляют украинскую партию на Западе. То есть, объясняет он для Politeka, эта часть западного мира выступает за увеличение помощи Украине и продолжение противостояния с рф до полной победы, это партия ястребов.

«Конечно, Зеленского поддерживали и на словах, и политически целый ряд европейских лидеров выступили за Зеленского. Но не надо обольщаться относительно того, что это поддержка Зеленского. Нет. Это выступление против Трампа в первую очередь с использованием украинского кейса, с использованием украинского президента. Либеральная часть западного мира ведет свою стратегическую войну с западными консерваторами, которых сейчас возглавляет Трамп. Эта война идет и внутри США, и за рубежами», - объясняет Руслан Бортник.

К тому же, добавляет он, торговые войны, нападки Трампа на Канаду и так далее – это тоже продолжение этого противостояния. И в этом всем, подчеркивает эксперт для Politeka, нам очень важно добиться, чтобы Европа была за столом мирных переговоров, когда придет время встречаться с Трампом и путиным, особенно это стало понятно после ссоры в Белом доме.

«Эта позиция Украины связана с попыткой усилить себя за столом переговоров. Зеленский резонно опасается, что, находясь между Трампом и путиным, между молотом и наковальней, можно остаться без всего, можно действительно просто превратиться с точки зрения политики в кляксу. Поэтому нужна Европа, нужен буфер, который будет отстаивать украинские интересы, будет занимать похожую позицию с Украиной», - заключает Руслан Бортник.

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