Политолог Вадим Карасев объяснил, что новые тарифы Трампа четко показали, что он может пойти на сотрудничество с россией, но для этого путину надо остановить войну против Украины, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, в этой экономической войне Трампа уже обозначились фронты – США против ЕС и США против Китая. И это новое противостояние, подчеркивает он, может многое в мире сильно поменять, в частности, оно подталкивает завершение глобальной войны между США и рф, о чем раньше говорил Трамп, и завершение конкретно российско-украинской воны, это должно решиться в ближайшее время, о чем говорит Рубио.

«Почему Рубио говорит о неделях? Потому что до 20 апреля или до конца апреля остается несколько недель, а не месяцев. Это первое. Во-вторых, есть еще календарная дата – 5 мая, когда Верховная Рада должна либо продлить военное положение еще на 3 месяца, либо промолчать», - подчеркивает Вадим Карасев.

Во втором случае, констатирует он, страна автоматически входит в новую внутриполитическую реальность, возвращается логика электорального цикла, и это уже можно заметить по поведению наших политиков. И для того, чтобы добиться завершения войны в Украине, рассуждает эксперт, Трамп решил сделать ставку на торговое партнерство США и россии, поэтому мы слышали уже о добыче редкоземельных металлов в россии, о сделке по Арктике, поэтому в Вашингтон ездил Дмитриев, которые вообще-то плавает в вопросах войны.

«Вот это очень важный момент. Будет ли путин продолжать войну в Украине, для того чтобы захватить какие-то еще проценты территории, выйти на границы «ЛДНР», Херсона, Запорожья, или он поймет, что сделка с США намного выгодней с точки зрения длительной перспективы, с точки зрения модернизации, технологического развития россии, чем Украина», - объясняет Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Кульпа заявил, что Украина имеет накопленных ресурсов как минимум на год войны без помощи США.

Также Politeka писала о том, что Яли о тактике переговоров рф: «Пытаться выторговать максимальные референции».