Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что позиции США и Украины по мирному урегулированию снова разошлись, и выглядит так, что в Вашингтоне вообще не понимают ситуацию, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, издание Financial Times еще накануне написало, что госсекретарь США Рубио и спецпосланник Трампа Уиткофф не поедут в Лондон на встречу с украинской и европейскими делегациями из-за противоречий и разных подходов к мирным переговорам, мол, говорить не о чем.

«Украинская делегация настаивает на том, что сначала нужно добиться безусловного прекращения огня. Но мы видим, что почему-то американская делегация акцентирует на том, что уже надо обсуждать параметры мирного соглашения, забегая наперед», - отмечает Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, позиция Украины абсолютно четкая, аргументированная, последовательная и логичная, тем более, что США сами предлагали именно такой порядок действий. Попутно он напоминает, что, как заявлял Рубио в своих интервью, в этом процессе необходима этапность: сначала нужно достичь режима прекращения огня на фронте, а дальше двигаться по переговорному треку, обсуждать остальные вопросы, возможные параметры мирного соглашения, требования и условия сторон.

«Или есть просто определенное непонимание ситуации и стратегии? И, к большому сожалению, это факт. США сейчас не применяют дополнительные элементы давления и рычаги влияния на путина, но пытаются фактически в том числе и сообщениями в медиа давить на Украину. По крайней мере, складывается такое впечатление, исходя из тех обстоятельств, которые мы видим», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что соглашения с США может быть вполне достаточно, чтобы получить реальные гарантии безопасности.

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