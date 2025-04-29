МВФ ожидает рост населения Украины после завершения войны, появился прогноз к 2030 году.

Международный валютный фонд (МВФ) обновил экономический прогноз для Украины с учетом базового сценария, по которому война закончится до конца 2025 года, передает Politeka.

Подходящие данные приведены в апрельском отчете World Economic Outlook.

Аналитики фонда предполагают постепенное увеличение численности населения Украины, что будет обусловлено возвращением части беженцев домой после завершения войны.

Так, в 2025 году население страны может вырасти до 32,9 млн. человек, в 2026-м — до 33,4 млн., а с 2027 по 2029 годы показатель стабилизируется на уровне около 34 млн. В 2030 году прогнозируется незначительное сокращение — до 33,9 млн. человек.

Кроме демографических изменений МВФ прогнозирует и положительные сдвиги в экономике. Ожидается, что уровень безработицы будет постепенно уменьшаться: в 2025 году он составит 11,5%, в 2026-м — снизится до 10,1%, а в 2029-м достигнет уровня 8,5%.

Также в отчете подчеркивается перспективный рост валового внутреннего продукта: ВВП нашей страны в 2025 году может превысить 200 миллиардов долларов США, а к 2030 году вырасти почти до 284 миллиардов долларов.

Напомним, ранее в МВФ отмечали, что боевые действия могут завершиться в последние месяцы 2025 года. В документе говорится, что хотя геополитические риски остаются высокими, завершение войны позволит экономике страны развиваться более быстрыми темпами.

Источник: World Economic Outlook.

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