Политолог Руслан Бортник объяснил, что к миру еще далеко, но важен сам факт, что впервые за все годы войны стороны в переговорном процессе и дерутся уже за конкретные предложения, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

С одной стороны, отмечает эксперт, в последнее время Трампа все обвиняют в том, что он давит только на Украину, на жертву, с другой – мы же видим, что Вашингтон удовлетворяет не все хотелки кремля и немного даже поддавливает на москву.

«Сейчас идет глобальная игра в шантаж. Кто кого передавит, кто кого запугает, кто заставит кого пойти на большие уступки, кто сможет продать виртуальные активы типа членство в НАТО или возможности захватить всю Украину? У россии нет сейчас возможности захватить всю Украину, как и у Украины нет возможности вступить в НАТО. Но кто сможет продать виртуальные вот такого рода активы в обмен на реальные какие-то уступки? Но самое главное то, что мы находимся в переговорном процессе, которого не было все 3 года войны. Стороны уже дерутся за конкретные положения, за конкретные нормы», - объясняет Руслан Бортник.

Да, констатирует он, кремль более холодно оценивает этот процесс, даже Лавров недавно повторил все предыдущие требования рф к Украине и Западу. Но, рассуждает эксперт, это делается больше даже для того, чтобы не допустить демобилизации российской армии и российского общества, ведь ожидание быстрого мира негативно повлияет на мотивацию воевать.

«Но вероятность мира еще не прописана свинцовыми буквами. По нашей оценке, вероятность мирного соглашения – в районе 10%, вероятность перемирия – в районе 30%. То есть все-таки большая вероятность того, что боевые действия в том или ином формате, в теплом и горячем могут продолжаться», - заключает Руслан Бортник.

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