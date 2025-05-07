Политолог Руслан Бортник объяснил, что Трамп может установить длительное перемирие между сторонами, если пойдет на уступки обоим – снимет санкции с рф и даст оружие Украине, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Тут больше применили способы айкидо. Мы не готовы принимать ваши условия, давайте принимайте наши – 30 дней перемирия. Если говорить объективно, это означает, что Украина отвергла российское перемирие, а россия отвергла украинское перемирие. Или обе стороны отвергают перемирие, или никто не отвергает и просто продвигают свою модель. Вот так, мне кажется, правильно в этой части сказать», - отмечает Руслан Бортник.

Как он объясняет, путин не согласится на 30 дней перемирия, потому что это означает отказаться от российских предварительных условий, а там ведь целый список – снятие санкций с «Россельхозбанка», страхование, флот, аэрофлот, экспорт зерна, удобрений и так далее. Поэтому, констатирует эксперт, перемирие на 1-3 дня с гуманитарной целью – это жест доброй воли, а согласиться на 30 дней – это уже политический шаг.

«А Украина прекрасно понимает, что длительное перемирие – это аннуляция российских предварительных условий, это означает удаление российских преимуществ в воздухе, в дальнобойных ракетных системах. Потому что проконтролировать перемирие по линии фронта невозможно, то есть в окопах продолжат стрелять, но вот российских ударов вглубь украинской территории не будет уже», - объясняет Руслан Бортник.

Так что, рассуждает эксперт, Украина и россия друг другу навстречу не пойдут, тут сработают только уступки США обоим сторонам конфликта, например, Трамп мог бы снять часть санкций с россии и увеличить пакеты помощи Украине. По его мнению, эти уступки не будут болезненными для США, но создадут условия для длительного перемирия, а Трамп получит нужную картинку, что он сумел прекратить большую войну.

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