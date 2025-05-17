Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що весь переговорний процес виглядав настільки незрозумілим, бо працює таємна дипломатія, але є шанс, що все зірветься, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Щось відбувається, якийсь броунівський рух, якась ентропія, щось незрозуміле. А я скажу, що відбувається, на мою суб'єктивну думку, яка ґрунтується на знаннях, і ця думка на 99% завжди збігається з правдою. Всі основні переговори зараз ведуться далеко від спостерігачів. Ми спостерігаємо вершину айсберга, 10% зверху, а основна частина, 90% відбувається внизу», - зазначає Олег Старіков.

Тобто, констатує він, переговори йдуть на рівні так званої таємної дипломатії, справжньої, класичної, яка не ведеться за допомогою мікрофона, гучномовця, конкурсу капітанів чи обзивання один одного поганими словами. Зокрема, згадує експерт, Зеленський назвав російську делегацію бутафорською, а Лавров йому відповів такими словами, яких у дипломатії бути не повинно.

«Я проаналізував російську делегацію, яка приїхала, так вона там вся з технарів складається. Тобто це група, яка відпрацьовує технічні документи, тобто всі коми, кожне слово. Кожна сторона свої слова вставляє тощо. Наступний етап – це переговори між міністрами закордонних справ», – пояснює Олег Старіков.

На його думку, перший варіант розвитку ситуації – це продовження переговорів, зокрема про припинення бойових дій, тоді далі сторони зможуть перейти до умов перемир'я, а потім уже підписання мирного договору, тобто заморозка війни на якийсь час. Якщо ж переговори зірвуться, попереджає експерт, то на цей випадок у сторін уже все готове до літньої воєнної кампанії.

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