Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что российско-украинская война и риски в Тихоокеанском регионе от Китая, которых боятся США, – это связанные вещи, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер, рассказывает эксперт, Китай ведет прокси-войну в Украине руками россии, чтобы США с союзниками сконцентрировались здесь и не могли сосредоточиться на других стратегических вызовах. Однако, по словам посла, продолжает он, этого не произойдет, Китай просчитался, и его нужно привлечь к ответственности за субсидирование убийств в Украине.

«Конечно, это прокси-война в том смысле, что Китай помогает россии всем необходимым: элементами, технологиями, беспилотниками, демонстрируя определенную односторонность, поскольку они запрещают экспорт технологий двойного назначения в Украину, но не в россию почему-то, а еще покупают российскую нефть, газ, вкладывая большие финансы в российскую экономику», – констатирует Александр Мусиенко.

В то же время, замечает он, Витакер, по сути, говорит, что проблемы Европы не дают США сосредоточиться на других стратегических вызовах, но российско-украинская война и является стратегическим вызовом. Как объясняет эксперт, Китай является стратегическим врагом США, и сейчас он руками россии ведет войну против Украины, подрывая силы Запада, то есть все это – взаимосвязанные вещи. И если за океаном этого не видят, констатирует он, то это подвергает сомнению способность США быть мировым лидером, на это место уже претендуют Китай и страны Глобального Юга, которые сплачиваются вокруг Поднебесной.

«Поэтому это абсолютно связанные вещи. И странно слышать, когда кто-то, даже уважаемый господин посол, пытается это разделить. Нет, это нельзя разделять, потому что это касается одного и того же вопроса, и реагировать необходимо соответственно», – заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что «Газпром» стоит дешевле игрушки: россия потеряла доверие к миру.

Также Politeka писала о том, что Стариков объяснил, есть ли у Запада достаточно мощностей для производства большого количества оружия.





