Остеопатія — нова область сучасної медицини, що стрімко та динамічно розвивається. Ця методика не передбачає використання медичних засобів, але визнана Міністерством охорони здоров’я. Її широко застосовують під час реабілітації, відновлення рухливості, а також для лікування багатьох хвороб. Так остеопатія є частиною комплексної програми лікування хребта та суглобів в Інституті вертебрології та реабілітації. Як говорять лікарі та самі пацієнти клініки, методика допомагає пришвидшити процес одужання та відновлення організму. Показання до такого лікування можна дізнатися на сторінці IVR https://ivr.ua/ua/osteopatiya/.

Що це за метод та яка його суть?

Напрям остеопатії зародився ще приблизно 150 років тому. І полягає він у тому, що лікар-остеопат розглядає організм людини як єдину систему, використовуючи для діагностики та лікування метод взаємопов’язаності.

Лікарів-остеопатів часто плутають з мануальними терапевтами, масажистами та навіть екстрасенсами. Певна схожість є: всі вони працюють руками. Але в самому процесі ці галузі ніяк не пов’язані.

Як стверджують остеопати, організм людини має дуже великі ресурси, та іноді його потрібно просто підштовхнути до необхідної дії. Тож основна задача остеопата — встановити першопричину проблеми, яка дуже часто взагалі не пов’язана з місцем хвороби чи болю. Легкими рухами, схожими на масаж, остеопат знаходить напружені або видозмінені ділянки в тілі людини. За допомогою відповідних маніпуляцій здійснює вплив на ці ділянки, встановлює основну причину збою та запускає механізми самовідновлення організму.

Особливості остеопатичного лікування

Остеопатичне лікування зазвичай складається з курсу прийомів у лікаря-остеопата та є частиною комплексної програми разом з іншими методами лікування та діагностики. В процесі лікування можуть використовуватися:

медичні препарати;

різні засоби діагностики (рентген, УЗД, магнітно-резонансна томографія тощо).

Кожен сеанс триває приблизно 30 хвилин, під час яких лікар здійснює дуже м’які мануальні процедури — ніякого дискомфорту чи болю пацієнт не відчуває.

Під час першого прийому лікар-остеопат обов’язково проводить ретельний огляд пацієнта, дізнається історію хвороби. Лише після цього спеціаліст призначає курс та взагалі вирішує, чи потрібна пацієнтові мануальна корекція. В Інституті вертебрології та реабілітації остеопатію застосовують як дієвий метод корекції та профілактики захворювань опорно-рухової системи. Але також виявляються метаболічні порушення, проводиться вісцеральна діагностика. Ціни та адреси клініки можна дізнатися на офіційному сайті IVR. Пацієнтів приймають у філіях в Києві, Львові, Івано-Франківську з будь-якого куточку України.