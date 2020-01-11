Общественная организация «Интеракция» 13 января проведет пресс-конференцию на тему «Изменения электоральных предпочтений киевлян» в Киевском пресс-клубе

Участники пресс-конференции проведут презентацию результатов социологического исследования, проведенного общественной организацией "Интеракция".

Социологический опрос проводился в период с 8 по 11 января 2020 года.

Результаты исследования будут представлены:

  • Юрием Лагуновым, председателем ОО «Интеракция»
  • Николаем Спиридоновым, политическим консультантом

Пресс-конференция пройдет в понедельник, 13 января, с 12:30 по 13:30 в Киевском пресс-клубе по адресу ул. Крещатик 27А оф 28, 01001 Киев.

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